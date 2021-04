Bill Gates w ogniu krytyki. Chodzi o szczepionki na COVID-19

Nick Dearden, dyrektor wykonawczy Global Justice Now, jednej z głównych grup wzywających do uchylenia patentów stwierdził, że argumenty miliardera są "obrzydliwe" i podważył prawo Gates’a do wydawania osądów. Dziennikarz Stephen Buryani, na łamach The Guardian również ostro skrytykował Gates’a, przyznając, że jego argumenty są "okropne" i bezpodstawne.