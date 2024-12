Nowe źródło nieograniczonej energii. Zasili Ziemię na setki lat

Naukowcy nie sądzili, że wodór gromadzi się pod ziemią, ale ostatnie odkrycia sugerują co innego. "Biliony ton gazu wodorowego są prawdopodobnie zakopane w skałach i zbiornikach pod powierzchnią" - twierdzą badacze, choć nie są jeszcze pewni lokalizacji. Ich najnowsze wnioski zostały właśnie opublikowane w naukowym czasopiśmie " Science Advance ".

Wodór jest źródłem czystej energii , która może zasilać pojazdy, zasilać procesy przemysłowe i wytwarzać energię elektryczną. Do tej pory uważano, że wodór w środowisku naturalnym nie jest w stanie znacząco się kumulować, ponieważ jako mała molekuła łatwo się ulatnia. Niedawne odkrycia, między innymi w Afryce Zachodniej i w kopalni chromu w Albanii , udowadniają, że wodór może rzeczywiście gromadzić się w znacznych ilościach.

Nowe badania wskazują, że planeta posiada około 6,2 biliona ton wodoru (5,6 biliona ton metrycznych) w skałach i podziemnych zbiornikach. To około 26 razy więcej niż ilość ropy naftowej, która pozostała w ziemi (1,6 biliona baryłek, każda ważąca około 0,15 tony). Natomiast, gdzie znajdują się te zapasy wodoru na razie pozostaje nieodkryte.

Geoffrey Ellis, geochemik naftowy w USA Geological Survey (USGS), główny autor nowego badania, podkreśla, że nawet zaledwie ułamek tej ilości mógłby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne przez nadchodzące 200 lat, a co ważne przejąć rolę paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego). Jest bezemisyjną i czystą energią. Tylko 2 proc. zasobów wodoru znalezionych w badaniu, co odpowiada 112 miliardom ton metrycznych gazu, "dostarczyłoby cały wodór, którego potrzebujemy, aby uzyskać zerową wartość netto [węgla] przez kilkaset lat" – przekazał w artykule Geoffrey Ellis, geochemik naftowy w USA Geological Survey (USGS), główny autor badania. Jak tłumaczy, energia uwolniona przez tę ilość wodoru jest około dwa razy większa niż energia zmagazynowana we wszystkich znanych rezerwach gazu ziemnego na Ziemi.