"Skarbiec zagłady" na wyspie Spitsbergen. Trafiają tu próbki z całego świata

Skarbiec, zbudowany przez norweski rząd i uruchomiony w 2008 r., przechowuje nasiona w temperaturze -18°C. Znajdują się one w specjalnych trójwarstwowych opakowaniach foliowych, które następnie trafiają do pudełek i na półki wewnątrz krypty. W razie potrzeby nasiona są wyjmowane i trafiają do "banków genów" na całym świecie. Obecnie w skarbcu znajduje się 1 331 458 próbek nasion roślin należących do 6297 gatunków.