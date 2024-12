Coraz mniej obawiamy się zmian klimatu. A jak jest w innych krajach świata?

Choć szczególnie w tym roku nasz kraj doświadczył historycznie wielkiej powodzi, ale też suszy i gwałtownych zmian pogody to wydaje się, że coraz więcej Polaków przyzwyczaja się do postępujących z roku na rok zmian klimatycznych i coraz mniej się ich obawia. Wskazują na to najnowsze badania sieci firm badawczych Iris, w którym w Polsce udział wzięła firma ARC Rynek i Opinia. Dane odzwierciedlają to, jak zmienia się nastawienie Polaków do problematyki klimatycznej. Badania z 2024 roku wskazują, że 74 proc. Polaków uznaje zmiany klimatyczne za poważny problem, co stanowi spadek w porównaniu do 81 proc. w roku poprzednim.