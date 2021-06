Jeff Bezos coraz bliżej wygranej. Może stać się pierwszym miliarderem w kosmosie

Jeff Bezos wygra kosmiczny wyścig?

Jak informowaliśmy już wcześniej, lot potrwa około 11 minut i będzie pierwszym, załogowym lotem New Shepard. Statek kosmiczny wzbije się na wysokość 100 km, co oznacza, że dotrze do tzw. linii Kármána. Jest ona umowną granicą pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną.