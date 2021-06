Kosmiczny wyścig miliarderów. Walczą o to, kto pierwszy poleci w kosmos

Oświadczenie nie zaprzecza doniesieniom dotyczącym planów Richarda Bransona. Jeśli lot dojdzie do skutku, co jest uzależnione od wielu czynników, w tym od decyzji Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA), miliarder będzie mógł pochwalić się niemałym sukcesem. Sceptycy zaznaczają jednak, że nie wiadomo jeszcze czy VSS Unity faktycznie dotrze do tzw. linii Kármána, czyli umownej granicy pomiędzy ziemską atmosferą i przestrzenią kosmiczną, która została ustalona na wysokości 100 km. Podczas dotychczasowych trzech lotów VSS Unity wzniósł się na wysokość około 80 km.