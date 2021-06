Miejsce na lot w kosmos z Jeffem Bezosem sprzedane. Cena może szokować

Osoba, która poleci w kosmos razem z miliarderem, musi spełniać określone warunki. Jak podaje portal Space.com, chodzi przede wszystkim o ukończenie 18 lat, wzrost od 152 do 193 cm, wagę od 50 do 101 kg, a także zdolność do wspięcia się na wieżę startową New Shepard w mniej niż 90 sekund. Można to porównać do pokonania siedmiu kondygnacji schodów. Zwycięzca musi charakteryzować się również dobrym zdrowiem, a także przejść specjalne szkolenie organizowane przez firmę.