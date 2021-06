Jeff Bezos poleci w kosmos na pokładzie własnego statku kosmicznego

Jeff Bezos, czyli najbogatszy człowiek świata, poleci w kosmos w ramach pierwszego załogowego lotu na pokładzie New Shepard, czyli statku kosmicznego stworzonego przez należącą do niego firmę Blue Origin. Do załogi dołączy również młodszy brat miliardera – Mark Bezos. Jak informuje CNN, lot zaplanowano na 20 lipca.