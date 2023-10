"Jastrzębie" w akcji. Ukraińcy pokazali, jak radzą sobie z wrogiem

Na filmie widać wystrzał dwóch rakiet wycelowanych w kierunku wrogich pocisków. Oba strzały okazały się celne, a obrońcy mogli tym samym dopisać do listy wyeliminowanych pocisków Rosjan przynajmniej dwa punkty. Systemy MIM-23 Hawk trafiły do Ukrainy za sprawą wsparcia ze strony USA oraz Hiszpanii. Ponadto Madryt zadeklarował jeszcze w październiku 2023 r., że do Ukrainy trafią kolejne tego typu bronie .

MIM-23 Hawk to amerykański przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu typu ziemia-powietrze. Konstrukcja została wdrożona do armii jako bardziej mobilny następca systemu MIM-14 Nike i weszła do służby w 1959 r. Produkowany przez Raytheon system Hawk został w 1994 r. zastąpiony w amerykańskiej armii przez MIM-104 Patriot .

Długość pojedycznego pocisku wystrzeliwanego z systemu Hawk wynosi ok. 5 m, natomiast jego średnica to 370 mm. Rakieta MIM-23 Hawk waży z kolei ok. 590 kg i zawiera głowicę odłamkowo-burzącą o masie 54 kg. Pocisk rozpędza się do prędkości 2,4 Ma (dzięki obecności silnika rakietowego na paliwo stałe) i trafia w cele oddalone o ok. 40 km. Do naprowadzania wykorzystywany jest system półaktywny radarowy (SARH), natomiast maksymalny pułap "jastrzębia" to 20 km.