Jastrzębie dla Ukrainy. To pomoc z dalekiego kraju

Deklaracja padła przy okazji spotkania Pedro Sancheza z Wołodymyrem Zełenskim. Towarzyszyły jej zapewnienia, że Madryt pozostaje w gronie sojuszników Kijowa i zamierza dostarczać pomoc tak długo jak będzie to konieczne.

- Hiszpania będzie nadal wspierać ukraińskie zdolności do obrony swoich miast, infrastruktury energetycznej i portów - powiedział p.o. premiera Hiszpanii Pedro Sanchez.

MIM-23 Hawk to systemy obrony powietrznej typu ziemia-powietrze, które ukraińska armia poznała już bardzo dobrze. Są dostarczane na front systematycznie przez kilka państw, wcześniej przekazały je m.in. Stany Zjednoczone i inne kraje europejskie. W tej transzy Hiszpanie mają zamiar wysłać sześć baterii.

Chociaż MIM-23 Hawk weszły do służby dość dawno, bo jeszcze w latach 60., przeszły kilka programów modernizacyjnych i sprawdzają się także we współczesnej wojnie.

Konstruktorzy z firmy Raytheon projektowali tę broń z myślą o niszczenie samolotów, z czasem system został dostosowany do radzenia sobie także z wybranymi pociskami manewrującymi. Początkowo był stanie niszczyć cele w odległości maksymalnie 25 km i na wysokości do 14 km. Po modernizacjach maksymalny zasięg przechwytywania celów wzrósł do 40 km i wysokości 18 km.