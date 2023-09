Jasna deklaracja Ukraińców. Dzięki temu rosyjskie okręty pójdą na dno

- Będzie więcej dronów, to będzie więcej ataków i mniej rosyjskich okrętów - powiedział wicepremier w wywiadzie dla agencji Reutera. Fedorow jest również ministrem odpowiedzialnym w rządzie Ukrainy za transformację cyfrową.

Podkreślił, że w porównaniu z 2022 r. produkcja dronów na Ukrainie wzrosła ponad 100 razy. - Myślę, że do końca tego roku wzrośnie w porównaniu z poprzednim rokiem o 120 do 140 razy - ocenił Fedorow.

Ukraina, jak relacjonował, testuje systemy sztucznej inteligencji (AI), które pozwalają na zlokalizowanie celów i naprowadzanie dronów, nawet jeśli wrogie środki walki radioelektronicznej zakłócą systemy łączności. - Na razie wszystko jest w fazie testów, ale niektóre drony, które kupujemy używają AI do rozpoznawania celów - powiedział wicepremier.

Ukraina przeprowadziła w ostatnim tygodniu ataki z użyciem dronów morskich i pocisków rakietowych w rejonie okupowanego Krymu. Jak zauważa Reuters, Kijów teraz przyznał się do ataków, co jest sygnałem rosnącej pewności siebie. Wcześniej Ukraina nie mówiła wprost, że ma związek z atakami na rosyjskie cele wojskowe w tym regionie.

Wcześniej przy użyciu dronów latających udało się atakować budynki w Moskwie czy lotnisko w Pskowie eliminując dwa rosyjskie samoloty Ił-76. W przypadku ataków na okręty wykorzystywane są m.in drony morskie Magura V5. Mogą one przenosić ładunek do maksymalnie 320 kg i cechują się przy tym zasięgiem dochodzącym do 840 km.