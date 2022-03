Japonia zauważyła rosyjskie okręty desantowe. Płyną na zachód

Okręt desantowy Ropucha ma ok. 112 m długości, a jego pełna wyporność to 4400 ton. Napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne, które napędzają dwie śruby. Ich łączna moc wynosi 19 200 KM. Prędkość maksymalna Ropuchy to 17 węzłów, czyli ok. 31,5 km/h. Przy prędkości 12 węzłów okręt ma zasięg 6 tys. mil morskich.