Japonia się zbroi. Jest o krok od pozyskania Tomahawków

Zmiana podejścia w kwestiach bezpieczeństwa narodowego zmusiła Japończyków do rewizji swoich możliwości obronnych i podjęcia konkretnych kroków, pozwalających na ich zwiększenie. Wyrazem tego było m.in. zainteresowanie amerykańskimi pociskami Tomahawk. Jak już informowaliśmy, przyczyniły się do tego również problemy z rozmieszczeniem lokalnie produkowanych pocisków przeciwokrętowych Typu 12 SSM.

Pociski te są obecnie modernizowane, ponieważ Tokio chce zwiększyć ich zasięg z blisko 200 km do ok. 1200 km. Jest to jednak proces wymagający czasu, dlatego ulepszona broń najwcześniej trafi na wyposażenie japońskiej armii w 2026 r. Pociski Tomahawk o zasięgu nawet 1600 km mogą więc stać się rozwiązaniem pomostowym i zapewnić Japonii zdolności (w razie potrzeby) do atakowania odległych baz wroga czy węzłów dowodzenia i kontroli.