Japonia się zbroi? Tokio chce kupić amerykańskie Tomahawki

Pod koniec listopada 2022 r. informowaliśmy, że Japonia rozważa zakup taktycznych pocisków manewrujących Tomahawk od Stanów Zjednoczonych. Japońskie media donosiły wówczas, że decyzja może być motywowana rosnącym poziomem zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju (szczególnie ze strony Chin i Korei Północnej), a także problemami związanymi z rozmieszczeniem lokalnie produkowanych pocisków przeciwokrętowych Typu 12 SSM. Są one obecnie modernizowane.

Tokio chce zwiększyć ich zasięg z niecałych 200 km do około 1200 km. Jest to proces czasochłonny, a ulepszone pociski najwcześniej trafią na wyposażenie japońskiej armii w 2026 r. We wtorek, 14 lutego japoński minister obrony Yasukazu Hamada potwierdził plany zakupu Tomahawków od USA. Wyjaśnił też, że Tokio chce nabyć wszystkie pociski w roku budżetowym 2023, a nie jak wcześniej planowano w ciągu kilku lat, o czym donosi Naval News, powołując się na agencje prasową Kyodo.