WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 32 min. temu Sprawdź prędkość internetu ze Speed Testem Orange i dowiedz się, jak szybkie jest Twoje łącze Prędkość pobierania danych to najważniejszy parametr usługi internetu domowego. Wpływa na szybkość ściągania plików z internetu, jakość oglądanych filmów i seriali w serwisach streamingowych, decyduje też o tym, ilu domowników może jednocześnie komfortowo korzystać z sieci. Test prędkości internetu można wykonać samodzielnie w domu, wykorzystując do tego chociażby Speed Test Orange. W jaki sposób sprawdzić szybkość łącza, co wpływa na wyniki i jak je interpretować? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał sponsorowany) Artykuł sponsorowany Orange Speed Test – sprawdź, jak szybki masz internet Narzędzie do pomiaru szybkości internetu Orange Speed Test dostępne jest pod adresem http://speedtest.orange.pl/. Co ważne, korzystać mogą z niego wszyscy użytkownicy, nie tylko abonenci Orange. Dodatkowo prędkość internetu mogą zmierzyć zarówno użytkownicy usług stacjonarnych, jak i mobilnych – wystarczy wejść na wspomnianą stronę z telefonu komórkowego lub smartfona. Samo sprawdzenie szybkości łącza jest bardzo proste. Po załadowaniu się strony, wystarczy nacisnąć przycisk „Start” – by po chwili rozpoczął się test. Narzędzie weryfikuje 4 podstawowe parametry łącza internetowego: • download – inaczej prędkość pobierania, wartość, która mówi, z jaką szybkością można ściągać dane z internetu, podawana w megabajtach na sekundę (MB/s) – im wyższa, tym lepiej;

• upload – prędkość wysyłania danych, wartość, która mówi, jak szybko można pliki z własnego komputera przesłać do sieci, na przykład do dysku w chmurze, podawana w MB/s, im wyższa, tym lepiej;

• ping – inaczej opóźnienie, wartość, która pokazuje, z jak dużym przesunięciem czasowym akcja wykonana na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym zostanie odnotowana na wybranym serwerze, wartość szczególnie istotna przy graniu on-line, podawana w milisekundach, im niższa, tym lepiej;

• jitter – parametr, który mówi o stabilności łącza i o wielkości opóźnień w wysyłaniu kolejnych pakietów danych. Im są większe, tym mniejsza efektywność transferu, a tym samym łącze może zostać przeciążone, wartość podawana w milisekundach, im niższa, tym lepiej. Interpretacja wyników testu prędkości łącza Korzystając z Orange Speed Test, użytkownik otrzymuje nie tylko wynik liczbowy wymienionych wyżej parametrów, ale również interpretację tych wyników. Łącze ocenione jest w skali od 1 do 5 w kontekście wykorzystania go do: • przeglądania stron WWW;

• oglądania materiałów wideo w niskiej jakości;

• oglądania materiałów wideo w wysokiej jakości;

• rozmów głosowych;

• grania on-line. Jeśli więc ktoś nie jest pewien, czy jego internet ma odpowiednie parametry w odniesieniu do potrzeb, a także nie do końca umie interpretować wyniki testu prędkości łącza, w łatwy sposób może to zweryfikować. Test prędkości internetu – o tym warto pamiętać Żeby szybkość łącza ocenić miarodajnie, warto przygotować się do tego w odpowiedni sposób. Przede wszystkim, trzeba sprawdzić, czy w *łącze w tle nie jest wykorzystywane* – na przykład nie są pobierane żadne pliki lub wykonywane aktualizacje. Ważne jest też, aby w czasie testu (trwa on kilkadziesiąt sekund), pozostali użytkownicy domowej sieci z niej nie korzystali *– przede wszystkim nie oglądali materiałów wideo lub nie prowadzili wideorozmów. Te czynności mocno obciążają łącze i *mogą zaburzyć pomiar. Na koniec trzeba pamiętać też, że urządzenie, które łączy się z domową siecią Wi-Fi, może pokazać niższą szybkość internetu, niż to, które jest podłączone bezpośrednio kablem do routera. Wpływ na wynik testu prędkości internetu w przypadku sieci bezprzewodowej mają takie czynniki, jak odległość od routera, jakość urządzenia, a także na jakie przeszkody (betonowe ściany, strop, ciągi mediów itp.) napotyka sygnał. Szybkość łącza a rodzaj technologii Warto też wspomnieć, że największy wpływ na szybkość internetu ma rodzaj technologii, w jakiej wykonana jest infrastruktura. W przypadku światłowodu Orange można osiągać zawrotną prędkość, nawet do 1 GB/s (1000 MB/s). Internet światłowodowy to najlepszy obecnie sposób podłączenia do sieci w domach i mieszkaniach. Światłowód Orange dociera już do ponad 4,2 milionów gospodarstw domowych w blisko 150 miastach Polski. To obecnie najszybsze, najbardziej stabilne i najmniej awaryjne rozwiązanie dostępne na rynku. Szerokopasmowe łącze światłowodowe pozwala na korzystanie w domowej sieci z wielu urządzeń w tym samym czasie, bez odczuwalnych spadków prędkości i opóźnień. W przypadku tradycyjnego łącza, opartego o kabel miedziany, osiągana prędkość jest najczęściej kilkukrotnie niższa. Dodatkowo nawiązując do wspomnianej technologii, niebagatelny wpływ na prędkość internetu ma odległość domu od centrali. W teorii więc łącze może pozwalać osiągnąć nawet 100 MB/s, ale infrastruktura i lokalizacja nieruchomości, gdzie jest podłączone, sprawia, że osiągnąć można tylko ułamek tej wartości. Podobnie rzecz się ma w przypadku mobilnej łączności z internetem 4G. Prędkość pobierania w tej technologii jest uzależniona od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, obciążenie sieci czy odległość od nadajnika. Zwykle jednak pozwala na szybkie otwieranie stron www czy komfortowe oglądanie filmów i seriali lub słuchanie muzyki podczas korzystania z platform streamingowych. Warty polecenia jest internet mobilny LTE od Orange, w którym miesięcznie dostajesz w zależności od wybranego pakietu od 10 do 250 GB danych do wykorzystania. Zasięg LTE od Orange obejmuje aż 99% terenów zamieszkanych w Polsce. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze