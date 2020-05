Jak zrobić zrzut ekranu? Prezentujemy najlepsze rozwiązania

Jak zrobić zrzut ekranu? Do jednych z najbardziej znanych sposobów z pewnością należy naciśnięcie klawisza Print Screen na klawiaturze. Samo rozwiązanie wydaje się szybkie i proste, jednak nie można zaliczyć go do najwygodniejszych. Z racji tego, iż obraz nie jest zapisywany, a jedynie zapamiętywany w schowku, potrzebujemy wkleić go do programu graficznego, np. do Painta. Oto kilka innych rozwiązań, które mogą okazać się bardziej przydatne.