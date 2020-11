Jak rozprzestrzenia się koronawirus? Te proste wizualizacje pokazują zagrożenie

Wizualizacje przygotowane przez Luisa Almodóvara i udostępnionych przez hiszpańską gazetę El País pokazują, jak groźny jest koronawirus w pomieszczeniach oraz jak różne środki ostrożności wpływają na transmisję patogenu. Wszystkie wizualizacje oparte zostały na modelu stworzonym przez profesora chemii z University of Colorado Boulder Jose-Luisa Jimeneza. Model ten przybliża sposób rozprzestrzeniania się COVID-19 w pomieszczeniach.

Tak koronawirus przenosi się w pomieszczeniach

Gazeta El País przeanalizowała trzy możliwe scenariusze rozprzestrzeniania się koronawirusa w pomieszczeniach. We wszystkich modelach założono, że tylko jedna osoba ma koronawirusa.

Dziennikarze zwracają również uwagę na to, w jaki sposób patogen przenosi się kiedy mówimy lub krzyczymy. Jak wykazały już wcześniejsze badania, może to mieć ogromne znaczenie na transmisję koronawirusa. Dla przykładu krzyczenie zwiększa jego transmisję 50-krotnie w stosunku do tego, jak przenosi się, gdy milczymy lub szepczemy.