Koronawirus może przetrwać na skórze przez 9 godzin. Zaskakujące badania

Koronawirus na ludzkiej skórze

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez ekspertów z USA dowiodły, że SARS-CoV-2 może utrzymywać się na powierzchniach miedzianych do 4 godzin, na tekturze do 24 godzin oraz na plastiku i stali nierdzewnej przez maksymalnie 4 godziny. Jednak ze względów etycznych zbadanie, jak długo wirus może przetrwać na ludzkiej skórze, było bardziej skomplikowane - nie można po prostu umieszczać próbek potencjalnie śmiertelnego wirusa na ludzkich dłoniach.

Koronawirus zachowuje się inaczej niż grypa

Dlatego na potrzeby nowego badania naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Prefektury Kioto w Japonii stworzyli model skóry. Opracowali go na podstawie próbek ludzkiej skóry uzyskanych podczas sekcji zwłok. Próbki pobierano około dnia po śmierci. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ nawet 24 godziny po śmierci ludzka skóra może być nadal wykorzystywana do przeszczepów skóry, co oznacza, że ​​zachowuje wiele ze swoich właściwości.