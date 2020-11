Koronawirus doprowadzi do groźnych epidemii odry? Naukowcy ostrzegają

Koronawirus może wywołać groźne epidemie odry, do których może dojść już w przyszłym roku - ostrzegają naukowcy na łamach czasopisma "The Lancet". Wszystko za sprawą bardzo małej liczby szczepień wykonanych przeciwko tej chorobie w 2020 roku.

Naukowcy wyjaśniają, że skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 doprowadziły do wielu przypadków niedożywienia dzieci. Przyczynia się ono do pogarszania przebiegu odry, prowadząc do większej liczby zgonów, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach.