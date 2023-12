Rosyjski sprzęt na morzu. Ukraińcy apelują o "natychmiastową reakcję"

"Wróg wysłał na Morze Czarne trzy nośniki rakiet Kalibr" – czytamy w komunikacie sił obronnych Ukrainy. Całkowita salwa rakiet, przed którymi ostrzega armia, wynosi 16 strzałów. Ukraińcy zwracają uwagę, że Rosjanie wysłali na Morze Czarne jedną fregatę Admirał Makarow oraz dwa okręty podwodne, których nazwy nie podano.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nieznane okręty stanowią jednostki 636.3 Warszawianka, które w ostatnim czasie zostały przeniesione do portu w Noworosyjsku. Ponadto jedna taka maszyna ma przenosić cztery rakiety Kalibr, a więc dwa okręty mogą dysponować ośmioma pociskami, co w połączeniu z fregatą Admirał Makarow (osiem pocisków na pokładzie) daje liczbę 16 potencjalnych pocisków do wystrzelenia.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Flota Czarnomorska jest na celowniku Ukraińców, co potwierdza m.in. atak na okręt 142 MS Nowoczerkask. Wysłanie na morze nosicieli pocisków Kalibr można więc uznać za swego rodzaju demonstrację siły.

Fregata Admirał Makarow na Morzu Czarnym

Admirał Makarow to jedna z najnowszych fregat, jakimi dysponuje Flota Czarnomorska. To jednostka pochodząca z początku XXI wieku – położenie stępki nastąpiło w przypadku tej maszyny w 2012 r., natomiast wejście do służby miało miejsce w 2017 r.

Zaraz obok jednostek Admirał Essen oraz Admirał Grigorowicz, Admirał Makarow to trzecia fregata rakietowa jednego projektu 11356M, która stanowi realne zagrożenie dla Ukraińców z uwagi na uzbrojenie na pokładzie. To składa się z wyrzutni pocisków 3M55 Oniks lub Kalibr. Okręt może też ostrzeliwać wrogie jednostki przy użyciu wyrzutni Sztil-1 (24 pocisku 9M317M), pociskami Igła-1, armatą kal. 100 mm A-190, działkami kal. 30 mm AK-630M lub rakietowymi bombami głębinowymi RBU-6000.

Pociski Kalibr, które przenosi Admirał Makarow, to amunicja występująca w wielu wariantach (3M14, 3M54) charakteryzująca się dużym zasięgiem. Najpotężniejszy wariant 3M14 osiąga donośność pocisku na poziomie ponad 1,5 tys. km i korzysta z nawigacji bezwładnościowej oraz naprowadzania radarem (w połączeniu z nawigacją satelitarną. Ponadto pociski Kalibr mogą zawierać głowicę jądrową.

Wypornośc jednostki typu 11356M przekracza 4 tys. t. Jej długość to ok. 125 m, natomiast szerokość okrętu to niewiele ponad 15 m. Maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się Admirał Makarow to ok. 60 km/h.

