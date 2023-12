Bombowce Rosjan wróciły do walk. Wcześniej padały od ukraińskiej broni

Po tych atakach, Rosjanie najprawdopodobniej postanowili wycofać cenne, bo kosztujące ponad 50 mln dolarów za sztukę, bombowce . Sztupun podkreślał bowiem w środę 27 grudnia, że armia Federacji Rosyjskiej wykorzystywała do ataków samoloty Su-25 i śmigłowce Ka-52. Ukraińcy nie odnotowali jednak pojawienia się Su-34, które wcześniej regularnie bombardowały pozycje wojsk obrońców.

Na ponowne pojawienie się wspomnianych bombowców nie trzeba było długo czekać. Rosjanie wstrzymali ataki prowadzone przez Su-34 na kilka dni, jednak – jak podaje Sztupun – agresor znów używa nowych bombowców. – Rosjanie zaczęli zwiększać liczbę nalotów bombowych, w których znów używają Su-34. Dotyczy to całej linii walk – mówił Ukrainiec. Ponowne użycie Su-34 zbiegło się w czasie z masowymi atakami przeprowadzonymi w kierunku Ukrainy w piątek 29 grudnia .

Su-34 to w istocie wielozadaniowy bombowiec taktyczny, który pełni też funkcję samolotu myśliwsko-bojowego i może prowadzić role rozpoznawcze oraz szturmowe . Maszyna powstała w oparciu o dwumiejscowy myśliwiec Su-27, a pierwszy oblot Su-34 miał miejsce w kwietniu 1990 r. Najnowsza wersja tego bombowca jest natomiast produkowana od 2011 r.

Zaprojektowany przez firmę Suchoj sprzęt jest napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi AŁ-31F M1, które z dopaleniem generują ponad 132 kN ciągu każdy. Rozpiętość skrzydeł Su-34 wynosi niemal 15 m, natomiast długość pojedynczego egzemplarza to ok. 23,4 m (przy wysokości ok. 6 m).