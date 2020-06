Jak bezpiecznie korzystać z banków online? Oto najważniejsze zasady

Jak bezpiecznie korzystać z banków online? To pytanie powinien zadać sobie każda osoba posiadająca internetowe konto w banku. Na szczęście banki stosują silne metody szyfrowania, dzięki czemu cyberprzestępcy mają naprawdę trudne zadanie. Jako zabezpieczenia służą także różne metody identyfikacji, jak i jednorazowe kody autoryzujące transakcje. Jednak to nie zwalnia nas z odpowiedzialności i warto stosować się do podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z banków online.