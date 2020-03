Bezpieczny sposób na kopie zapasowe. Spółka nazwa.pl wprowadziła nową wersję aplikacji Cloud Backup

Wykonywanie kopii zapasowych danych z komputera powinno być codziennością, aby nie narażać się na nieprzyjemną sytuację utraty ważnych plików. Jej powodem może być zarówno wirus, szkodliwe oprogramowanie szyfrujące (ransomware) lub techniczna usterka urządzenia. Pomocna może się tu okazać aplikacja Cloud Backup proponowana przez nazwa.pl, rozszerzona niedawno o nowe, przydatne funkcjonalności.

Z pozoru wydawać by się mogło, że do wykonywania kopii zapasowych w chmurze wystarczy skorzystać z darmowych rozwiązań, takich jak Dropbox, Dysk Google czy OneDrive, którego klient jest wbudowany w Windows 10. Jest to oczywiście jedno z rozwiązań, jednak Cloud Backup charakteryzuje się dodatkami, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Wadą wspomnianych rozwiązań typu Dropbox, Dysk Google czy OneDrive jest stosunkowo prosty i bezpośredni dostęp do danych z poziomu komputera. Stanowi to zagrożenie w przypadku ataku hakerów. Zainfekowany komputer stanowi furtkę, która pozwala atakującym nie tylko zdobyć dostęp do danych, ale i bez problemu usunąć je z dysku sieciowego.

Bezpieczne dane na serwerach

Oprogramowanie Cloud Backup od nazwa.pl rozwiązuje ten problem za pomocą jednorazowych kodów bezpieczeństwa. Są one udostępniane w Panelu Klienta nazwa.pl i tylko przy ich pomocy można uzyskać dostęp do danych przechowywanych na serwerach.

W sytuacji awaryjnej, nawet jeśli haker złamie zabezpieczenia komputera, i tak nie dostanie się do danych w chmurze, ponieważ w tym celu musiałby jeszcze złamać zabezpieczenia serwerów. Co więcej, aplikacja umożliwia dostęp do każdej wersji przechowywanego dokumentu z ostatnich 90 dni. Nawet jeśli plik zostanie usunięty z komputera, w tym okresie można w każdej chwili go odzyskać z „chmury”.

Nowości w aplikacji

Jedną z nowości w Cloud Backup jest opcja zmiany hasła używanego w procesie szyfrowania danych, do czego jest wykorzystywany algorytm AES-256. Firma nazwa.pl nie posiada dostępu do hasła szyfrującego, a jego zmiana odbywa się w całości po stronie aplikacji w komputerze użytkownika. Nie ma więc obaw, że nowe lub stare hasło wpadną w niepowołane ręce lub dane pozostaną bez zabezpieczenia.

Warto pamiętać, że bezpieczne przechowywanie plików i wykonywanie ich kopii zapasowych jest ważne z kilku powodów. Ryzyko utraty samego dokumentu i konieczność jego ponownego przygotowania to nie tylko problem straty czasu. Często większym zagrożeniem jest wyciek poufnych informacji, które były zawarte w treści.

Dokumentacja nie jest jedynym rodzajem plików, o które warto dbać. W podobny sposób powinno się zabezpieczać zdjęcia. Z pewnością nikt nie chciałby, by wpadły w niepowołane ręce, szczególnie, jeśli mają wyjątkowo osobisty charakter.

Rabat dla czytelników

Specjalnie dla czytelników WP Tech, spółka nazwa.pl udostępniła kod rabatowy, który pozwala aktywować usługę Cloud Backup za darmo na 90-dniowy okres testowy. Podczas zamówienia na stronie www.nazwa.pl należy wybrać opcję Voucher i wpisać kod: qk44-4367-4383. Oferta jest ważna do 17 kwietnia 2020 roku.