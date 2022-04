Izrael będzie się bronić laserami. System "Iron Beam" przeszedł testy

Iron Beam, czyli laserowy system obrony powietrznej, z powodzeniem zestrzelił drony, rakiety, moździerze i pociski przeciwpancerne podczas pierwszej serii testów w zeszłym miesiącu – poinformowało Ministerstwo Obrony Izraela 14 kwietnia 2022 roku. Szef zespołu ds. badań i rozwoju w ministerstwie, gen. Yaniv Rotem zdradził, że testy przeprowadzono w "trudnych" zakresach i terminach – podaje Times of Israel. "Użycie lasera zmienia zasady gry, a technologia jest prosta w obsłudze i ekonomicznie opłacalna" – dodał Rotem.

"Izrael z powodzeniem przetestował nowy laserowy system przechwytywania Iron Beam. Jest to pierwszy na świecie system broni oparty na energii, który wykorzystuje laser do zestrzeliwania nadlatujących bezzałogowych statków powietrznych, rakiet i moździerzy za cenę 3,50 dol. za strzał" – napisał na Twitterze premier Izraela Naftali Bennett. "Może to brzmieć jak science fiction, ale jest prawdziwy" – dodał.