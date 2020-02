Iran nie będzie się dzielił z Ukrainą wynikami śledztwa. Wszystko przez wyciek tajnych nagrań

Iran nie podzieli się z Kijowem dowodami w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu pod Teheranem. - Działania Ukraińców doprowadziły do podjęcia tej decyzji - oświadczył Hasan Rezaifar z irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego

Decyzja irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ma związek z materiałem opublikowanym w niedzielę wieczorem w programie TSN Tyżdeń ukraińskiej telewizji "1+1". Na antenie stacji wyemitowano nagranie rozmowy drugiego pilota irańskiego samolotu linii Aseman Airlines, lecącego z miasta Sziraz do stolicy Iranu, z kontrolerem ruchu na lotnisku w Teheranie. Redakcja ujawniła, że materiał otrzymała od służb specjalnych. Wynika z niego, że pilot widział zarówno wystrzelenie rakiety, jak i późniejszy wybuch. Poniżej krótki zapis rozmowy.

- Na trasie widać błyski, światło jak od rakiety. Co to ma być? - pytał pilot.

- Ile mil? Gdzie? Nic na ten temat nam nie przekazywano. Jak wygląda? Do czego podobne jest to światło? - odpowiedział kontroler ruchu.

- To na pewno światło od rakiety - stwierdził pilot.

Na nagraniu słychać, jak kontroler ruchu wielokrotnie powtarza: "Ukraine International Airlines 752, odbiór!".

- Widzieliśmy wybuch, wielki blask od wybuchu, nie wiemy, co to - relacjonował pilot irańskiego samolotu. Następnie zapytał, czy ich samolot może bezpiecznie lądować. - Tak, nie wydaje mi się, byście mieli jakieś problemy - usłyszał. Nagranie kończą słowa "Daj Boże!" wypowiedziane przez pilota.

- Grupa technicznych śledczych zajmujących się katastrofą ukraińskiego samolotu, (...) opublikowała tajne nagranie rozmowy pilota samolotu, który leciał w tym samym czasie, co samolot ukraiński. To działanie Ukraińców doprowadziło nas do tego, by więcej nie dzielić się z nimi żadnymi dowodami - powiedział Hasan Rezaifar z irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, cytowany w poniedziałek przez półoficjalną agencję informacyjną Mehr.