Ukraina stanowcza w sprawie katastrofy samolotu w Iranie. "Chcemy wziąć te czarne skrzynki"

Ukraina chce otrzymać czarne skrzynki zestrzelonego 8 stycznia pod Teheranem samolotu pasażerskiego bez względu na zaproszenie przez Iran ukraińskich ekspertów do wspólnego odczytania zapisów - oświadcza prezydent Wołodymyr Zełenski.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, swoje stanowisko w sprawie czarnych skrzynek zestrzelonego samolotu ogłosił podczas wywiadu udzielonego dla kanału "1+1", wyemitowanego w niedzielę wieczorem. - Strona irańska zaoferowała nam, byśmy zaangażowali naszych specjalistów w odczytywanie zapisów z czarnych skrzynek. Zapraszają nas teraz, byśmy w poniedziałek przylecieli do Iranu - poinformowała głowa państwa.

- Powiem otwarcie, bardzo się tego boimy. Dlaczego? Bo mogą zaprosić naszych specjalistów do swojego laboratorium, z pewnością nowoczesnego laboratorium, jednak już na początku stycznia nasi fachowcy ocenili, że technicznie nie są oni gotowi do prawidłowego, prawdziwego odczytu - mówi Zełenski.

Ukraiński prezydent ocenił, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli czarne skrzynki zostaną przekazane do Kijowa. - Chcemy wziąć te czarne skrzynki - mówił stanowczo w wywiadzie.

Odszkodowania dla rodzin

8 stycznia nieopodal stolicy Iranu doszło do omyłkowego zestrzelenia Boeinga 737-800 należącego do linii Ukraine International Airlines. Samolot leciał z Teheranu do Kijowa. Żadna ze 176 osób będących na pokładzie nie przeżyła katastrofy. Wśród ofiar było 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Niemiec, Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.