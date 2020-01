Media w USA: ukraiński samolot Boeing 737 zestrzelony przez Iran

Samolot pasażerski Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych, który rozbił się w Iranie, został omyłkowo zestrzelony - podaje amerykański "Newsweek", powołując się na źródła w Pentagonie. Informacje przekazały także telewizja CBS oraz Reuters.

Samolot Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines został zestrzelony przez Irańczyków. Taką informację przekazało "Newsweekowi" źródło w Pentagonie. Te same wiadomości potwierdziły również źródła w amerykańskim, a także irackim wywiadzie.

Jak twierdzą źródła "Newsweeka", do zestrzelenia doszło przez przypadek. Irańska obrona przeciwlotnicza najprawdopodobniej wzięła samolot pasażerski za amerykański myśliwiec. System przeciwlotniczy Iranu był wyjątkowo aktywny w związku z obawą przed odwetem amerykańskich wojsk za atak na irackie bazy USA .

Tor M -1 to opracowane w latach 80. XX w. w ZSRR pociski ziemia - powietrze odpalane z samobieżnych wyrzutni, przeznaczone do zwalczania celów na małych oraz średnich odległościach (zasięg to około 12 kilometrów). Obecnie jest na wyposażeniu armii 16 krajów.