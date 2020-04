IMGW: Ładna pogoda i wysokie temperatury. Jak to wpłynie na koronawirusa?

Rano w dużej części Polski będą utrzymywać się przymrozki, ale już od 9:00 temperatura będzie rosnąć. W ciągu dnia dojdzie do 19°C do 22°C. Tylko na północy kraju będzie nieco chłodniej i pojawią się chmury.

Ciśnienie w ciągu dnia sięgnie 1030 hPa, ale będzie spadać. W najbliższych dniach można się będzie również spodziewać znacznego jego obniżenia, co może wpłynąć na samopoczucie. Według IMGW warunki biometeorologiczne będą ogólnie korzystne, chociaż może to się zmienić wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego.

- Prognozowana pogoda sprzyjać będzie aktywności fizycznej na terenie otwartym, jednak ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, jeśli to możliwe, należy pozostać w domu - podkreśla IMGW.

Pogoda a koronawirus

Zdaniem badaczy z University of Maryland (UM), to właśnie warunki klimatyczne i pogoda wpłynęły w tym wypadku na tak gwałtowne rozprzestrzenianie się COVID-19. A dane mają posłużyć ocenie, które inne obszary zostaną zaatakowane z taką samą siłą.

Początkowo porównywano koronawirus z Wuhan do grypy, jednak wraz z rozwojem epidemii w kolejnych krajach, eksperci zauważyli kluczowe różnice pomiędzy dwom wirusami. I chociaż część badaczy jest zdania, że COVID-19 będzie atakować regularnie, to jest za mało danych, by mówić o sezonowości SARS-CoV-2.