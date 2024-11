Ponad 40 małp uciekło z laboratorium. Władze mówią Amerykanom, czego nie robić

Policja w Yemassee poinformowała, że 43 młode samice makaków królewskich uciekły ze swoich wybiegów w ośrodku Alpha Genesis. Dyrektor firmy Greg Westergaard w rozmowie z CBS News przyznał, że małpy wydostały się na wolność, ponieważ ich opiekun nie zabezpieczył drzwi. Lokalna policja nakazała mieszkańcom Yemassee pozostanie w domach i zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ zwierzęta są płochliwe i trudne do schwytania, a dodatkowe interakcje z człowiekiem mogą je jeszcze bardziej przestraszyć.

"Mieszkańcy [red. Yemassee] są proszeni o szczelne zamknięcie drzwi i okien oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych zwierząt, dzwoniąc pod numer 911. Prosimy nie próbować zbliżać się do tych zwierząt pod żadnym pozorem" - napisał Departament Policji Yemassee na Facebooku.

Uciekinierkami mają być młode samice, ważące ok. 2-3 kg, które ze względu na swój wiek oraz wielkość nie były wykorzystywane podczas testów medycznych. Rzecznik Alpha Genesis potwierdził, że te makaki królewskie są zbyt młode, by przenosić choroby. Uważa się, że zwierzęta przebywają w zalesionym regionie otaczającym ośrodek. Pracownicy Alpha Genesis próbują obecnie zwabić zwierzęta z powrotem, używając jedzenia w tym celu jedzenia.

Oprócz makaków królewskich w ośrodku amerykańskiej firmy badawczej hodowane są również kapucynki oraz makaki krabożerne. Alpha Genesis wykorzystuje je do różnorodnych badań, w tym badań nad rozwojem szczepionek, terapiami lekowymi, farmakokinetyką, patogenezą wirusów oraz do eksperymentalnych zabiegów chirurgicznych. Jak firma informuje na swojej stronie internetowej, jej prace wspierają projekty rządowe, akademickie oraz prywatne, a ich celem jest rozwój badań nad chorobami oraz metodami ich leczenia, które mogą przyczynić się do poprawy ludzkiego zdrowia.