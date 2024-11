Ważne odkrycie na Marsie. Znaleźli ślady starożytnej struktury

Naukowcy z Hong Kong Polytechnic University, kierowani przez Bo Wu, odkryli, że w okolicach lądowania Zhuronga mogła znajdować się linia brzegowa. Szacują, że ocean powstał w wyniku zalania ok. 3,7 miliarda lat temu, a następnie zamarzł i zniknął ok. 3,4 miliarda lat temu.

Odkrycie to może pomóc w rozwiązaniu zagadki, czy Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym zdolną do podtrzymywania życia. Większość naukowców uważa, że życie na Ziemi mogło powstać w oceanach lub w pobliżu wody i powietrza, co czyni Czerwoną Planetę bardziej przyjazną dla życia.