Jeden z największych organizmów na świecie jest również jednym z najstarszych

Znajdujący się w amerykańskim stanie Utah las genetycznie identycznych drzew topoli osikowej (Populus tremuloides) jest uznawany za jeden z największych organizmów żyjących na naszej planecie. Jak wykazały niedawne badania, jest również jednym z najstarszych. Zespół naukowców z kilku instytucji w Stanach Zjednoczonych ustalił, że Pando, bo o nim mowa, liczy sobie od 16 tys. do nawet 80 tys. lat. Badania nie przeszły jeszcze procesu recenzji i obecnie można się z nimi zapoznać w bazie pre-printów bioRxiv.

Pando wygląda ja zwyczajny las, ale każde z 47 tys. drzew ma ten sam materiał genetyczny i jest połączone z innymi poprzez skomplikowany system korzeniowy nazywany polikormonem. To tak zwany organizm klonalny lub genet albo osobnik genetyczny. Jego budowę można scharakteryzować jako modułową. Poszczególne mniej lub bardziej oddalone od siebie pędy czy odrosty, określane są rametami i pod względem morfologicznym i fizjologicznym stanowią jedną całość, choć wyglądają jak oddzielne osobniki.

Pando zajmuje powierzchnię blisko 43 hektarów, a jego łączna masa przekracza 6,5 tysiąca ton, co czyni go jednym z największych organizmów na Ziemi. Jego nazwa została zaczerpnięta z łaciny i oznacza "rozprzestrzeniam się". Pando jest organizmem triploidalnym, co oznacza, że ​​jego komórki zawierają trzy kopie każdego chromosomu, a nie dwie. W rezultacie Pando nie może rozmnażać się płciowo i mieszać swojego DNA z DNA innych drzew, zamiast tego tworzy klony samego siebie.