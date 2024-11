Tego nikt się nie spodziewał. Rosyjski T‑90M z zaskakującym "ulepszeniem"

"Czołg, który miał być fortecą na polu bitwy, padł ofiarą sabotażu na długo przed dotarciem do linii frontu. Jego pancerz, wykonany z cegieł, skazała go na pewne zniszczenie", jak można przeczytać na łamach Bulgarian Military. Na zdjęciach zniszczonego T-90M można dostrzec więcej niepokojących szczegółów, pokazujących braki w mechanizmach ochronnych czołgu. Mowa tutaj m.in. o usunięciu kluczowych elementów modułowego pancerza reaktywnego Relikt na wieży i przedniej części kadłuba.

Nie jest jasne, czy brak wspomnianych elementów ma związek z cięciami budżetowym, czy jest wynikiem innych okoliczności. Luki w ochronie czołgu skutecznie pozbawiają go niezbędnych ulepszeń do prowadzenia skutecznej walki i przetrwania na nowoczesnym polu bitwy, gdzie zagrożeniami są m.in. pociski przeciwpancerne, miny, czy powszechnie stosowane bezzałogowce.

T-90M "Proryw" jest uważany za jedno z najnowocześniejszych osiągnięć rosyjskiej armii. Czołg ten, dostępny w służbie od 2020 r., jest wyposażony w armatę 2A46M-5 kal. 125 mm oraz zaawansowany system kierowania ogniem "Kalina". W konstrukcji zastosowano również modułowy pancerz reaktywny "Relikt", zapewniający zwiększoną ochronę dla kadłuba i wieży. Dzięki silnikowi o mocy 1000 KM, T-90M osiąga prędkość do ok. 65 km/h, co czyni go bardzo mobilnym na polu bitwy.