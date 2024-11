Nowa dostawa ciężkich miotaczy ognia. Rosja z kolejnymi TOS‑1A Sołncepiok

System TOS-1A to zaawansowana wyrzutnia 24 niekierowanych pocisków, każdy o średnicy 220 mm, zainstalowana na podwoziu czołgu T-72. Pociski te zawierają 45 kg materiału termobarycznego, co zapewnia im niezwykle dużą siłę rażenia. Głowice termobaryczne działają poprzez tworzenie aerozolu i jego zapłon, co prowadzi do gwałtownej eksplozji i skoków ciśnienia, niszcząc wszystko w swoim zasięgu. TOS-1A wyróżnia się brakiem konieczności posiadania wewnętrznego źródła tlenu w ładunkach - tlen jest pobierany z otoczenia, co zwiększa efektywność eksplozji.