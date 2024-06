Ile statków zostało Rosji? Dokładnie to policzyli

Flota Czarnomorska Federacji Rosyjskiej od miesięcy kurczy się. To wynik kolejnych ataków przeprowadzanych przez Ukraińców wobec rosyjskich jednostek. Ile więc obecnie okrętów mają do dyspozycji Rosjanie na Morzu Czarnym? Policzył to kapitan ukraińskiej marynarki wojennej Andrij Ryżenko, na którego słowa powołuje się ukraińska agencja Unian.