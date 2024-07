Przetrząsnęli magazyny. Znaleźli coś, z czego Ukraina bardzo się ucieszy

Bułgaria może posiadać nadwyżki różnego rodzaju pocisków. Chociażby pocisków artyleryjskich kal. 122 mm oraz i 152 mm, które są stosowane w poradzieckich haubicach pokroju 2S1 Goździk czy 2S3 Akacja. Jest to broń wykorzystywana przez Ukraińców, która pozwala na rażenie celów na dystansie do 15 lub 18 km. To proste konstrukcyjnie pociski z zapalnikiem uderzeniowym i kilkoma kg trotylu. Poza tym w bułgarskich magazynach mogą skrywać się również pociski moździerzowe kal. 82 i 120 mm.