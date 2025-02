Kobiety mówią dziennie o 3000 słów więcej niż mężczyźni

W wielu kulturach funkcjonuje stereotyp, że kobiety są o wiele bardziej rozgadane niż mężczyźni. Naukowcy z University of Arizona zajęli się tym tematem w 2007 roku. Wyniki ich prac opublikowane na łamach pisma "Science" sugerowały, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wypowiadają mniej więcej tyle samo słów dziennie — około 16 tys. Jednak w nowych badaniach, które ukazały się w "Journal of Personality and Social Psychology", naukowcy przedstawili nieco bardziej złożony obraz wskazując, że kobiety mogą być bardziej gadatliwą płcią, ale tylko w pewnym okresie życia.

Kobiety mówią więcej od mężczyzn

– Istnieje silne międzykulturowe założenie, że kobiety mówią o wiele więcej niż mężczyźni. Chcieliśmy sprawdzić, czy to założenie jest prawdziwe i przeprowadziliśmy testy – powiedział współautor badania Colin Tidwell z University of Arizona.

Wyniki testów pokazały, że kobiety mówią więcej, ale zależy to od ich wieku. Kobiety w wieku od 25 do 65 lat mówiły dziennie średnio o 3000 słów więcej niż mężczyźni. Jednak istotne różnice między płciami nie pojawiły się w innych grupach wiekowych objętych badaniem: w okresie dojrzewania, czyli w wieku od 10 do 17 lat, we wczesnej dorosłości, czyli w wieku od 18 do 24 lat oraz w podeszłym wieku – w wieku 65 lat i więcej.

Naukowcy odkryli również, że ludzie ogólnie stają się mniej rozmowni, co, jak podejrzewają, jest związane ze rosnącym korzystaniem z komunikacji cyfrowej.

Problemy poprzednich badań

Badania z 2007 roku wykazały, że kobiety i mężczyźni mówią mniej więcej tyle samo. Wnioski naukowcy wyciągnęli z danych zebranych przez przenośne urządzenie rejestrujące o nazwie EAR, które aktywowało się w losowych odstępach czasu, aby rejestrować fragmenty codziennych rozmów. Urządzenia nosiło 500 uczestników – kobiet i mężczyzn.

Korzystając z plików audio z zarejestrowanymi fragmentami rozmów uczeni opracowali szacunki liczby słów wypowiadanych przez osobę biorącą udział w badaniu każdego dnia. Analizy nie wykazały istotnych różnic między płciami. Ale komentatorzy zwracali wówczas uwagę na ograniczenia badania. Przede wszystkim jego uczestnicy byli niemal wyłącznie w wieku studenckim i większość mieszkała w tym samym mieście — Austin w Teksasie.

Osiemnaście lat później naukowcy z University of Arizona postanowili powtórzyć badania na większej i bardziej zróżnicowanej próbie. Tym razem badaniami objęto 2197 osób w wieku od 10 do 94 lat. Projekt prowadzono w czterech różnych krajach i łącznie zarejestrowano 630 tys. nagrań z urządzeń EAR. Analizy pokazały, że kobiety w wieku od 25 do 65 lat mówiły dziennie średnio 21 845 słów, a mężczyźni 18 570, czyli kobiety w tym przedziale wiekowym wypowiadały średnio ponad 3000 słów więcej od mężczyzn. Istotna różnica pojawiła się tylko w jednej grupie wiekowej, a tego przedziału wiekowego brakowało w pierwotnym badaniu z 2007 roku.

Nie jest do końca jasne, dlaczego kobiety są bardziej rozgadaną płcią. Naukowcy zauważyli, że blisko 40-letni okres największej aktywności na tym polu przypada na lata wychowywania dzieci, a kobiety, które często przyjmują rolę głównych opiekunów, mogą mówić do swoich dzieci więcej niż mężczyźni w tym czasie.

Stajemy się mniej rozmowni

Naukowcy podzielili się też innymi ciekawymi ustaleniami płynącymi z badania. Najmniej rozmowna osoba w badaniu to mężczyzna, który wypowiadał szacunkowo 100 słów dziennie. Ale najbardziej rozgadana osoba to również mężczyzn, który mówił ponad 120 tys. słów na dobę.

Gdy naukowcy przyjrzeli się wszystkim uczestnikom badania, niezależnie od płci lub wieku, odkryli, że średnia liczba wypowiadanych słów dziennie wydaje się zmniejszać na przestrzeni lat. Dane analizowane na potrzeby badania zostały zebrane w latach 2005–2018. W tym czasie średnia liczba wypowiadanych słów każdego dnia spadła z około 16 tys. do około 13 tys.

Potrzebne są dodatkowe badania, aby ustalić przyczynę tego spadku, ale naukowcy sugerują, że odpowiada za to wzrost liczby narzędzi służących do komunikacji cyfrowej, w tym wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych.