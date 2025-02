Jak podaje portal Science Alert, astronomowie zidentyfikowali największą znaną strukturę we Wszechświecie, nazwaną Quipu. Ta superstruktura ma masę 200 biliardów mas Słońca, rozciąga się na ponad 1,3 miliarda lat świetlnych. Aby liczba ta była bardziej przystępna dla ludzkiego mózgu to jest to 200 milionów miliardów mas Słońca. Odkrycie to może znacząco wpłynąć na nasze zrozumienie kosmosu i jego ewolucji.