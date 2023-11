Rumunia wyda ponad 2 miliardy. Europejski wyścig zbrojeń trwa.

Z uwagi na trwający konflikt, który Federacja Rosyjska rozpętała na terenach Ukrainy, nie tylko Polska zdecydowała się na duże zakupy zbrojeniowe i odstraszający dla agresora rozwój armii. Również Rumunia rozwija swój potencjał obronny , często podejmując podobne decyzje handlowe do tych, promowanych przez nasze Ministerstwo Obrony. Oprócz zakupu myśliwców F-16 Rumuni zdecydowali się też na rozmieszczenie u siebie amerykańskiego systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Jest to jednak rozwiązanie dalekiego zasięgu, a dla kompleksowej obrony potrzebują oni jeszcze jednego systemu działającego na znacznie bliższym dystansie.

Koncepcja nabycia kompleksowej obrony przeciwlotniczej była jasna dla rządu w Bukareszcie jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Przetarg ten miał być ogłoszony jeszcze w zeszłym roku, jednak z różnych względów nie udało się do tego doprowadzić. Celem programu jest doprowadzenie do powstania Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej. Zewnętrzną warstwę ochronną, tworzy Patriot (mogący razić cele w zasięgu od 3 do 160 km), a do ochrony wewnętrznej potrzebny jest nowy system, który będzie mógł skupić się na celach, będących zbyt blisko dla rakiet amerykańskiej produkcji.