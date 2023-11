Wystarczył jeden strzał. Z rosyjskiej artylerii nic nie zostało

Nagranie ukraińskiego ataku pojawiło się w mediach społecznościowych. Wyglądał on bardzo podobnie do wielu innych tego typu operacji, jakie w ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone na froncie. Rosyjski sprzęt został namierzony przez ukraińskie rozpoznanie powietrzne. Najczęściej są do tego wykorzystywane różnego rodzaju drony, co pozwala zlokalizować nawet pojazdy ukrywane pośród krzewów i drzew. Tak samo było w tym przypadku, ukrycie się nie ocaliło Rosjan.