Cenna broń w rękach Hezbollahu. Może ją przekazać Grupa Wagnera

W kontekście napięć na Bliskim Wschodzie, warto przypomnieć, że w połowie października Stany Zjednoczone wysłały lotniskowcową grupę uderzeniową do wschodniej części Morza Śródziemnego. Celem tego ruchu było zniechęcenie Iranu i wspieranego przez niego Hezbollahu do angażowania się w konflikt z Izraelem.

To oznacza, że mimo potencjalnej możliwości dostarczenia zaawansowanego systemu obrony powietrznej przez Grupę Wagnera, nie ma na razie dowodów na to, że Hezbollah planuje jakiekolwiek większe działania. Zdaniem Kirby'ego, obecna sytuacja nie wskazuje na to, że Hezbollah jest gotowy do pełnej eskalacji konfliktu.