Według amerykańskiego serwisu Breaking Defence, oznacza to istotny krok w kierunku uruchomienia pełnego programu przejęć, chociaż może on potrwać od dwóch do pięciu lat (lub nawet dłużej). Gen. Wiśniewski zdradził jednak, że wśród maszyn, których rozwój obserwuje Polska, jest Boeing MQ-28 Ghost Bat, produkowany przez Boeing Australia we współpracy z Royal Australian Air Force. Ta prototypowa maszyna to demonstrator technologii w ramach koncepcji tzw. lojalnego skrzydłowego. Pod względem możliwości wydaje się on idealnym kandydatem do roli maszyny wspierającej F-35.