Ważny sprzęt dla Polski. "Zwiększą bezpieczeństwo w Europie"

Decyzji dotyczącej zakupu własnych bezzałogowców MQ-9 w istocie można było się spodziewać już od zeszłego roku, bowiem w październiku 2022 r. polskie MON informowało o wypożyczeniu tych systemów dla polskiej armii od USA . Drony trafiły przede wszystkim nad wschodnią granicę Polski i miały pozostać na wyposażeniu Polaków do czasu zakupienia własnych maszyn.

Gen. Cezary Wiśniewski zdradza teraz – jak podaje portal Breaking Defense – że Polska pracuje nad kontraktem z producentem tych produkowanych w USA statków powietrznych, General Atomics Aeronautical Systems. – Umowa będzie gotowa za dwa-trzy tygodnie . Nie jest to duża liczba [dronów – red.] i właściwie nie potrzebujemy dużej liczby, ponieważ naszym głównym narzędziem jest dron Bayraktar TB2" – wyjaśniał Wiśniewski w Madrycie.

Wspomniane drony MQ-9 to maszyny, których pierwszy oblot nastąpił na początku 2001 r. Napędzane silnikiem turbośmigłowym Honeywell generującym moc na poziomie 950 KM drony rozpędzają się do niemal 500 km/h, jednak ich prędkość przelotowa wynosi ok. 300 km/h.