Gwiazda została rozerwana. Dzięki temu odkryto czarną dziurę

Warto przypomnieć, że czarne dziury to intrygujące obszary czasoprzestrzeni, a ich istnienie zostało przewidziane już w ogólnej teorii względności Alberta Einsteina . Ich niewyobrażalna masa przekłada się na wyjątkowo silne pole grawitacyjne, zdolne nawet do schwytania światła i uniemożliwienia mu ucieczki.

Całe zdarzenie miało miejsce 850 milionów lat świetlnych od nas. Czarna dziura z galaktyki SDSS J152120.07+140410.5 spowodowała "brutalną śmierć" pechowej gwiazdy, która za bardzo się do niej zbliżyła. Ostatecznie doszło do tak zwanego rozerwania pływowego (tidal disruption event), które przyczyniło się do zniszczenia gwiazdy, a przy okazji również niezwykle silnego rozbłysku.