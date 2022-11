Czarna dziura rekordowo blisko Ziemi. Wyjątkowe odkrycie

W przypadku niedawnego odkrycia jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy jest fakt, że Gaia BH1 to czarna dziura, która znajduje się rekordowo blisko naszej planety . W tej chwili wygląda to tak, że druga najbliższa czarna dziura znajduje się 3,2 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jeżeli natomiast chodzi o niedawno znalezioną Gaia BH1, będzie to odległość zaledwie 1,56 tys. lat świetlnych.

W kosmicznej skali określenia takie jak "blisko" i "daleko" nabierają trochę innego znaczenia. W końcu z ludzkiej perspektywy ponad 1,5 tys. lat świetlnych to niewyobrażalnie duża odległość, która wymaga aż 1500 lat, żeby światło mogło ją pokonać w próżni . A przecież jak powszechnie wiadomo, prędkość światła to okolice zawrotnych 300 000 km/s .

Na koniec warto przypomnieć o intrygującym nagraniu z przeszłości, które przed publikacją musiało być specjalnie przygotowane za pośrednictwem tzw. "sonifikacji", czyli przekonwertowania danych astronomicznych na dźwięk. No dobrze, ale o co konkretnie chodzi? Otóż jest to próba ze strony NASA, która miała na celu zademonstrować, jak brzmi czarna dziura. Szczegółowo opisała to Karolina Modzelewska.