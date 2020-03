Grypa w Polsce. Rośnie liczba zarażonych. Odnotowano też kolejne zgony

Od początku lutego odnotowano kolejne przypadki śmierci w wyniku powikłań wywołanych wirusem grypy. Cały czas rośnie również liczba zachorowań. Przypominamy, jak się uchronić i jak rozpocząć pierwsze objawy.

Jak podają specjaliści, rocznie grypa zabija na świecie nawet 650 tys. osób. Mimo że to o epidemii koronawirusa jest głośno na świecie, to należy pamiętać, że grypa stanowi nie mniejsze zagrożenie. Nie zawsze wirus doprowadza do śmierci, ale może prowadzić do poważnych powikłań zdrowia.