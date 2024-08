Groza na horyzoncie Rosjan. Ukraińskie wozy z wyczekiwanym usprawnieniem

Przekazanie pojazdów potwierdzono w oficjalnym komunikacie ukraińskiej firmy, która była odpowiedzialna za ich przygotowanie. Został on opublikowany w serwisie Facebook, gdzie pojawiły się też zdjęcia, a nawet materiał wideo poświęcony pojazdom opancerzonym Nowator-2. Jak podkreślono, najważniejszą informacją jest fakt, iż są to wersje wyposażone w systemy walki elektronicznej i cechujące się lepszą ochroną przeciwminową oraz poprawionym zawieszeniem.

Drony typu FPV (ang. first person view) stały się jednym z symboli wojny w Ukrainie. Najczęściej są to niewielkie, komercyjne urządzenia z wbudowaną kamerą, do których podczepiane są ładunki wybuchowe o masie kilku kg. Zapewniają podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel.