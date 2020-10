Google i inni zagrażają wolności. Raport komisji Kongresu USA

16-miesięczne dochodzenie

W przypadku Apple udowodniono wykorzystanie kontroli nad ekosystemem aplikacji na iPhone'y do "wyciskania" z ich twórców wysokich marży, które były przenoszone na konsumentów. Amazon wykorzystuje swoją pozycję do nieuczciwego "wygryzania" konkurencji, jak było np. w przypadku sklepu diapers.com (pieluchy.com). Amazon sprzedawał własne produkty ze stratą, aby później przejąć diapiers.com.

Google został oskarżony o wykorzystanie swojej pozycji na rynku wyszukiwarek, aby promować własne produkty, jak mapy czy oferty reklamowe. W przypadku Facebook komisja dotarła do wewnętrznych maili, w których pracownicy rozmawiają o przejęciu aplikacji, jak Instagram czy WhatsApp , aby pozbyć się konkurencji.

Za mała kontrola

We wnioskach komisja zaleca wprowadzenie nowych przepisów, które wzmocnią prawo antymonopolowe i możliwe, że zmuszą firmy wielkiej czwórki do sprzedaży części ze swojej działalność. Są to m.in.i: