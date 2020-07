Koniec technologicznych gigantów? Wielka czwórka stawia się na przesłuchanie

Big Tech, jak Big Tobacco

Przesłuchanie może być punktem zwrotnym rzeczywistości, w której firmy internetowe i technologiczne dyktują warunki reszcie. Ciężko jest zaprzeczyć, że Apple, Amazon, Google i Facebook rozrosły się do takich rozmiarów, że nie tylko nie muszą liczyć się z konkurencją, ale nawet z rządami państw. Przy okazji kontrowersji i afer ich globalna natura uniemożliwia dochodzenie swoich praw, a jeśli same decydują się "naprawiać" błędy, to stają się sędziami we własnych sprawach.