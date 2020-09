Facebook jak cyfrowy wampir. Wysysa energię i koncentrację

Posty opisane, jako "Propozycja dla Ciebie", które wyświetlają się na feedzie użytkownika są wybierane automatycznie i nie są to wpisy ze stron przez niego polubionych. Po prostu Facebookwyświetla mi to, co uważa, że może mi się spodobać. I przyznam, że w tym względzie mu się to udaje, najczęściej widzę kilkuminutowe filmiki z różnymi "satysfakcjonującymi" sekwencjami, powtórki z wydarzeń sportowych czy krótkie skecze ze stand-upów. Nad każdym mógłbym stracić 3-4 minuty, ale nie po to zaglądam na Facebooka.