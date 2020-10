Golce piaskowe porywają swoje dzieci. Robią z nich niewolników

Golce piaskowe (Heterocep halusglaber), które swoim wyglądem przypominają łyse szczury, praktykują porywanie swojego potomstwa. Te niewielkie zwierzęta (do 10 cm długości) żyją w ogromnych koloniach, tworzonych przez kooperujące ze sobą osobniki. Mogą one składać się nawet z 300 sztuk, przy czym, podobnie jak w przypadku kolonii mrówek oraz pszczół , większość z osobników nie ma możliwości rozmnażania się.

Porwania młodych i niewolnictwo

Agresywne kolonie golcy piaskowych

Rok po sprawdzeniu jednej z tych kolonii badacze znaleźli dwa młode golce piaskowe w kolonii najeźdźców. Wszystko wskazywało na to, że pochodzą z podbitej grupy zwierząt, ale naukowcy nie byli do końca pewni swojego odkrycia. Dopiero analiza genetyczna zebranych przez nich tkanek potwierdziła to, co zaobserwowali.